Petróleo fecha em baixa, com atenção às medidas de Trump e redução de tensões no Oriente Médio

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 20, em um dia marcado pela posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em Nova York, os mercados não operaram, mas investidores estiveram atentos às primeiras sinalizações e medidas da nova administração para o setor energético. Trump anunciou uma emergência nacional com objetivo de aumentar a produção de energia e reverter as políticas do ex-presidente Joe Biden voltadas para o combate às mudanças climáticas. A Casa Branca anunciou que o país deixará ainda o Acordo de Paris. No radar, esteve ainda a redução das tensões no Oriente Médio após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), às 15h15 (horário de Brasília), o petróleo WTI para março operava em queda de 1,24% (US$ 0,96), a US$ 76,43 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,79% (US$ 0,64), a US$ 80,15 o barril.