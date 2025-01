Pesquisa mostra que 39% das MPMEs ainda controlam despesas de forma manual

Uma grande parte das empresas de menor porte no Brasil ainda faz a gestão das despesas de forma manual. Na média, 39% das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) usam recursos como planilhas e cadernos para controlar a entrada e saída de recursos. No grupo dos microempresários, o porcentual é ainda maior: 45%. O principal motivo apontado para a mudança para um sistema tecnológico e especializado é a percepção de alto custo (44%) e a praticidade em seguirem com a gestão manual (45%) à qual já estão habituados.

Os dados são do 1º Panorama da Gestão de Despesas Corporativas no Brasil, estudo inédito lançado nesta segunda-feira, 20, pela Conta Simples, plataforma de gestão de despesas corporativas, e pela Visa, empresa global de tecnologia de pagamento.