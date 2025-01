Ouro tem queda com incerteza sobre política de Trump e acordo no Oriente Médio

O contrato mais líquido do ouro foi negociado em queda nesta segunda-feira, 20, com o mercado de olho nas políticas monetárias do novo governo de Donald Trump. A incerteza sobre o impacto das medidas do presidente nas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e nas tendências inflacionárias ainda preocupa investidores. Além disso, a diminuição das tensões no Oriente Médio também ajudou a derrubar o valor da commodity.

Com o feriado nacional nos Estados Unidos, o ouro para fevereiro era negociado no pregão eletrônico desta segunda em queda de 0,75%, a US$ 2.728,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), às 15h32 (de Brasília).