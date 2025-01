Bolsas da Europa operam sem direção única, em espera por posse de Trump e falas de Lagarde

São Paulo, 20/01/2025 - As bolsas da Europa operam sem direção única nesta segunda-feira, em compasso de espera pela posse de Donald Trump como presidente dos EUA e em dia de liquidez reduzida por feriado americana, que mantém mercados fechados em Wall Street. Na semana, falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nova rodada de balanços corporativos e de dados sobre atividade econômica serão destaque.

Segundo analistas, o alívio nas perspectivas de flexibilização monetária e nos rendimentos soberanos dos dois lados do Atlântico continuam apoiando a recuperação dos ativos de risco, mas agora o foco deverá recair novamente sobre Trump. A Pepperstone acredita que a atenção do mercado estará sobre quaisquer sinais de política fiscal e de ordens executivas que o republicano possa assinar já nos primeiros dias de seu mandato. O Société Générale observa que a incerteza quanto as novas políticas econômicas dos EUA manterá desafios sobre a leitura e estratégia dos mercados internacionais.

Além da posse de Trump, investidores europeus também monitoram sinais sobre os próximos passos do BCE. Hoje, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha acelerou à taxa anual de 0,8% em dezembro, menos que o esperado. Em entrevista ao Politico, o dirigente do BCE Robert Holzmann (Áustria) alertou que um corte de juros em janeiro ainda não está decidido e que dependerá do desempenho da inflação. Na semana, a presidente Christine Lagarde também falará sobre política monetária no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Às 7h25 (de Brasília), o índice DAX tinha alta de 0,10% em Frankfurt, depois de renovar máxima histórica a 20.931,33 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançava 0,19%. Em Madri, o Ibex 35 tinha queda marginal de 0,01%. Em Lisboa, o PSI 20 caía 0,05%. Em Milão, o FTSE MIB cedia 0,31%, pressionado pelas perdas de 2,1% da Telecom Itália (grupo Tim) e de 1,6% da Enel.