Telefónica nomeia Marc Murtra como presidente executivo no lugar de Álvarez-Pallete

O conglomerado espanhol de telecomunicações Telefónica aprovou a nomeação de Marc Thomas Murtra Millar, como presidente executivo do conselho de administração em substituição a José María Álvarez-Pallete, que ocupava a presidência da empresa desde 2016.

A aprovação aconteceu em assembleia extraordinária convocada para este sábado, diante do desejo "de alguns acionistas importantes" do grupo de iniciar "uma nova etapa, informou a empresa. Murtra era até agora presidente do grupo espanhol de consultoria e tecnologia Indra, do qual o Estado é o principal acionista.