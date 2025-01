Preços dos combustíveis no Ceará ficam estáveis, mas gasolina é a 2ª mais cara do NE

Gasolina variou entre R$ 5,79 e R$ 6,79 nos postos de combustível / Crédito: Samuel Setubal

Os valores médios dos combustíveis no Ceará tiveram uma semana de estabilidade e variaram menos de 1% na semana. No entanto, segundo dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Ceará possui a gasolina com o segundo maior valor do Nordeste. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os motoristas puderam encontrar o combustível variando entre R$ 5,79 e R$ 6,79 durante a semana encerrada neste sábado, 18. Isso gerou um preço médio de R$ 6,37 no período.

Na semana passada, o preço da gasolina era de R$ 6,39. A variação em duas semanas foi negativa em 0,37%.

Os dois estados lideram de longe o ranking que ainda possui como melhor cenário o do estado do Piauí, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,94, o menor da Região. No Ceará, além da queda do preço médio da gasolina, também caíram os preços do etanol e do Gás Natural Veicular (GNV). O etanol teve valores oscilando entre R$ 4,27 e R$ 5,65, o que gerou um preço médio de R$ 4,72. Na semana passada, essa média era de R$ 4,76.