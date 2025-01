Mercado aponta maio como 1º mês de 2025 com chance maior de 50% de corte de juro pelo Fed

O mercado financeiro aponta maio como o primeiro mês em 2025 com chance maior de 50% de corte de juro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - 50,8% de probabilidade -, indica a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva de juros. O movimento acontece após o índice de construções de moradias iniciadas ter apresentado um salto bem acima do esperado e após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar cessar-fogo com o Hamas em Gaza.

Investidores também monitoram as últimas falas de dirigentes do BC norte-americano antes do período de silêncio, que começará amanhã.