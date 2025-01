Exportações da indústria de transformação alcançam recorde de US$ 181,9 bi em 2024, diz CNI

O resultado da balança comercial em 2024, além do expressivo aumento de importações, também teve como um dos destaques o valor recorde de exportações da Indústria da Transformação. Com um avanço de 2,7% no ano, as vendas para fora nesse setor alcançaram US$ 181,9 bilhões, aponta nota técnica da Confederação Nacional da Indústria (CNI) antecipada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O balanço comercial da Indústria da Transformação ainda foi deficitário, em US$ 56,9 bilhões, mas avanços mais fortes em alguns produtos ajudaram no maior valor dessas exportações na série histórica.

Foi o caso dos bens de consumo não duráveis e semiduráveis, cujas vendas cresceram 11% em relação a 2023, com destaque para alimentos e bebidas elaborados para uso doméstico. O setor de Alimentos foi o principal exportador no ano, seguindo a tendência registrada na última década, com uma fatia de 36,6% das exportações industriais. Nesse caso, as vendas chegaram a US$ 66,5 bilhões, valor 6,5% maior que o ano anterior.