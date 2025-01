Em resposta a Pochmann, sindicato do IBGE diz que não se intimidará com ameaças e ilações

A carta aberta divulgada nesta semana pelo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, aumentou a temperatura da crise interna que se arrasta há meses no órgão. No texto, Pochmann afirmava que servidores divulgavam mentiras sobre o instituto e sinalizava recorrer à justiça contra as críticas recebidas. O clima entre os servidores é de crescente insatisfação e indignação, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Nesta sexta-feira, 17, o sindicato que representa os trabalhadores do instituto, o Assibge-SN, divulgou em resposta que "não se intimidará com ameaças" e manterá sua mobilização pelo fim da fundação de direito privado IBGE+, criada pela gestão Pochmann.

"A entidade sindical vê com inaudito espanto a presidência do IBGE lançar combustível sobre uma crise que resvala, quando menos no ambiente das redes, naquela que é o maior patrimônio construído ao longo de quase 90 anos do IBGE, sua credibilidade, sempre defendida pelo sindicato, que combate a nova fundação justamente por vê-la como uma potencial ameaça a tal patrimônio imaterial e inalienável", afirma a nota do sindicato, publicada nesta sexta-feira, 17.