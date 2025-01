Bolsas NY fecham com ganhos e ajudam na melhor semana do S&P e Dow desde eleição de Trump

As bolsas de Nova York tiveram ganhos expressivos nesta sexta-feira, 17, com ganhos na semana, após a queda das taxas longos dos títulos soberanos dar impulso para ativos associados a mais risco, enquanto o dia foi pontuado ainda por dados acima das expectativas da economia americana. O Dow Jones e o S&P 500 tiveram a maior alta semanal desde a semana da eleição americanas em novembro, que confirmou o retorno de Donald Trump à Casa Branca a partir do dia 20.

A ação da Intel saltou 9,20%, após o site especializado SemiAccurate informar que a fabricante de chips seria alvo de interesse de compra por uma outra empresa não identificada

A Apple subiu 0,75%, em recuperação parcial da queda de 4% da véspera. Analistas da Evercore ISI disseram que estavam otimistas em relação ao blanco trimestral da fabricante do iPhone, dizendo que "os serviços devem permanecer fortes e que as vendas do iPhone continuarão a melhorar à medida que se avançam no ano fiscal".

A Meta teve alta de 0,24% e Alphabet ganhou 1,60% depois que a Suprema Corte dos EUA confirmou uma lei bipartidária que proibiria o TikTok em todo o país no domingo. Trump, contudo, afirmou que cabe a ele uma decisão. A Meta lançou seu próprio produto de vídeo curto, Reels, no Instagram e no Facebook, respectivamente.