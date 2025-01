Pedidos deferidos no Desenrola Agências Reguladoras somam R$ 2,88 bilhões, afirma AGU

Foram oferecidos descontos de até 70% e parcelamento em, no máximo, 145 meses para incentivar a quitação dos débitos. A AGU diz que estão na lista de "principais devedores", que aderiram ao programa, a Votorantim Cimentos S.A; Samarco Mineração S.A; Aeroporto Brasil- Viracopos S.A; Gerdau S.A; Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A .

No caso da Gerdau, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes homologou um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que põe fim à disputa judicial sobre a condenação imposta pelo órgão antitruste à siderúrgica em 2005 por participação em cartel. Com a revisão do caso, a Gerdau pagou a multa com desconto de 65%, valor quitado no dia 30 de dezembro em R$ 256 milhões.