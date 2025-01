Na reforma tributária, alíquota padrão deve ficar em torno de 28%, diz Appy

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, afirmou que, nos próximos dias, o governo federal irá divulgar a futura alíquota padrão sobre o consumo. De acordo com ele, a alíquota deve ficar em torno de 28%.

A declaração aconteceu nesta quinta-feira, 16, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, após evento de sanção do projeto de regulamentação da reforma tributária. Segundo o secretário, as mudanças que mais pesariam na alíquota foram rejeitadas na Câmara e, portanto, provavelmente, ela ficará em torno de 28%.