Morgan Stanley mais do que dobra lucro, para US$ 3,7 bilhões no 4º trimestre

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 3,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, mais que o dobro do US$ 1,5 bilhão registrado no mesmo período no ano anterior, revela balanço divulgado nesta quinta-feira, 16. O lucro por ação do banco americano no período foi de US$ 2,22, muito acima de US$ 0,85 visto no mesmo período do ano anterior e da expectativa de analistas da FactSet, que projetavam US$ 1,70.

A receita foi de US$ 16,22 bilhões, que também representa uma expansão em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, quando totalizou US$ 12,89 bilhões.