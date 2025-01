Ministério do Comércio da China anuncia investigação contra empresas de chips dos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Xinhua disse que, em declaração, o Ministério do Comércio chinês afirmou que as sanções governo do presidente norte-americano, Joe Biden, não impedirão o progresso da China e, em vez disso, apenas reforçarão a confiança e as capacidades do país em autossuficiência e inovação tecnológica. "Em resposta, a China tomará medidas para salvaguardar resolutamente sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento", pontuou.