Dólar amplia realização com o real pelo 4º dia, cai a R$ 6 e descola de alta externa

Nos EUA, as ações do Bank of America (BofA) subiam, após informar lucro líquido de US$ 6,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, bem maior do que o ganho de US$ 3,1 bilhões apurado em igual período do ano anterior. Já as ações da UnitedHealth recuavam. A empresa reportou lucro líquido de US$ 5,78 bilhões no quarto trimestre de 2024, um pouco maior do que o ganho de US$ 5,68 bilhões apurado em igual período do ano anterior. Contudo, a receita da UnitedHealth teve expansão no trimestre, a US$ 100,81 bilhões, aquém do consenso da FactSet, de US$ 101,83 bilhões.

Às 9h32, o dólar à vista caía 0,33%, a R$ 6,0055. O dólar futuro para fevereiro cedia 0,24%, a R$ 6,0190.