Cosan levanta R$ 9 bilhões com venda de participação na Vale

Em relatório, o banco Goldman Sachs avaliou que investidores já estavam focando na possibilidade de a Cosan vender sua participação na Vale, o que gerava um ponto de preocupação para a mineradora - que acumulou queda de 32% nos papéis nos últimos 12 meses. Contudo, com a confirmação da operação, a pressão de baixa no papel da Vale tende a ser reduzido.

Já para a Cosan, o Goldman destaca que a venda tende a ser bem recebida pelo mercado, visto que a nova gestão da companhia já havia reconhecido que a venda de participação na Vale pode ajudar a holding a reduzir seu atual nível de endividamento para níveis mais adequados, especialmente ao considerar o atual ambiente macroeconômico desafiador.

As corretoras que mais compraram ações no leilão foram as do Itaú, com 31 milhões, a do próprio JP Morgan, que coordenou a venda e comprou 132 milhões, e a do Goldman Sachs comprou 7,9 milhões. O lote do JP foi vendido rapidamente, em cerca de 20 minutos, mas com parte das ordens ao preço de abertura do papel.