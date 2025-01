Brasil bate recorde histórico de exportações para os EUA em 2024, aponta Amcham

As exportações brasileiras para os Estados Unidos ultrapassaram a marca de US$ 40 bilhões, totalizando US$ 40,3 bilhões em 2024, pela primeira vez na história comercial entre os dois países. Segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, publicado trimestralmente pela Amcham Brasil, o volume exportado também atingiu níveis inéditos, com 40,7 milhões de toneladas - um crescimento de 9,9% em relação a 2023. Segundo a entidade, o desempenho positivo chama atenção, especialmente em contraste com a retração global das exportações brasileiras, que registraram queda de 0,8% no total.

"O comércio com os EUA produziu ganhos significativos para a economia brasileira em 2024, movimentando um conjunto amplo de setores produtivos, com destaque para a indústria", afirmou Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil.

Indústria na dianteira A indústria brasileira desempenhou papel central no recorde comercial, com exportações que somaram US$ 31,6 bilhões - um crescimento de 5,8% em comparação ao ano anterior. Conforme a Amcham, o setor de transformação foi o destaque, representando 78,3% de todas as exportações para os EUA e consolidando o país como principal destino de produtos industriais brasileiros pelo 9º ano consecutivo.

Entre os produtos mais exportados estão petróleo bruto, aeronaves, café, celulose e carne bovina. O relatório da Amcham cita que, dos dez principais itens vendidos aos EUA, oito apresentaram aumento em valor, refletindo a competitividade dos setores brasileiros. "Os Estados Unidos se consolidam como o principal destino para bens brasileiros com maior agregação de valor, reafirmando a relevância da parceria comercial", destacou Abrão Neto. Importações em alta

Em seu relatório, a Amcham menciona ainda que as importações de produtos norte-americanos também cresceram em 2024, totalizando US$ 40,6 bilhões, um aumento de 6,9% em relação a 2023. O crescimento foi impulsionado pelo aumento na compra de gás natural, que respondeu por 55% do crescimento total das importações, devido à estiagem em algumas regiões do Brasil, que elevou a demanda por geração de energia termelétrica. Outros itens significativos importados incluem motores, máquinas não elétricas e aeronaves, destacando a importância da relação bilateral para setores estratégicos.

Corrente de comércio A soma das exportações e importações entre os dois países atingiu US$ 80,9 bilhões em 2024, representando um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior. Esse valor é o segundo maior da série histórica, evidenciando o fortalecimento do fluxo comercial Brasil-EUA.