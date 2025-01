Bolsas da Europa sobem, de olho em dados e BCE; Paris avança 2%, impulsionada por luxo

Por Laís Adriana São Paulo, 16/01/2025 - As bolsas da Europa operam em alta nesta manhã, em meio a melhora no sentimento de risco global - na esteira de Wall Street - e após dados locais reiterarem expectativas de flexibilização de juros. Em destaque, a bolsa de Paris lidera ganhos, impulsionada por ações do setor de luxo, que agradam em resultados corporativos.

Por volta das 7h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,79%, a

519,09 pontos. As leituras benignas da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA e do Reino Unido ontem proporcionaram um alívio ao sentimento de risco em escala global, que ainda se reflete nas negociações desta quinta-feira, valia o Deutsche Bank, em nota. Hoje, no entanto, a Alemanha confirmou aceleração do CPI à taxa anual de 2,6% em dezembro, como previsto, e a Pantheon alerta que há riscos de aumento maior no início de 2025. Entre outros indicadores, a balança comercial da zona do euro teve alta do superávit a 12,9 bilhões de euros em novembro, em termos ajustados. Investidores aguardam ainda a ata do Banco Central Europeu (BCE) nesta manhã.