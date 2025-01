Appy: processo da tributária só foi bem-sucedido por trabalho do governo, Congresso e sociedade

"O processo (de aprovação) da reforma tributária só foi bem-sucedido porque resultou do trabalho conjunto da sociedade civil, governo e parlamento. Esse é o motivo pelo qual hoje estamos aqui conseguindo comemorar a sanção do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma", disse o secretário, durante cerimônia de sanção do projeto.

O secretário agradeceu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, segundo ele, tornou a reforma "uma das prioridades do governo na agenda econômica". Também fez elogios ao Congresso, em nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presente na cerimônia, e no do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que não está no Planalto para o evento. Também agradeceu aos deputados e senadores envolvidos na discussão do projeto nas duas Casas do Congresso.

Para Appy, apresentar a reforma a participação de Estados e municípios "não faria sentido". Disse, ainda, que "o efeito da reforma tributária sobre crescimento do País é extremamente relevante".