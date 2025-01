Alguns membros do BCE preferiam corte de 50 pb em dezembro por temores sobre atividade, diz ata

Alguns dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) viram argumentos e preferiam corte de 50 pontos-base (pb) nos juros em dezembro, por temores de que a deterioração econômica na zona do euro possa afetar negativamente a inflação, segundo ata da última decisão monetária, divulgada nesta quinta-feira, 16. Contudo, o consenso final considerou que um ritmo gradual de relaxamento monetário - de 25 pb - era mais apropriado e evitaria o risco de passar uma mensagem pior sobre o estado da economia europeia do que a realidade.

Em geral, o conselho do BCE prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deverá desacelerar em 2025, antes de recuperar força nos próximos anos. A preocupação dos dirigentes que favoreceram uma redução maior nos juros era de que a deterioração recente da economia europeia e os riscos de baixa no médio prazo pesassem sobre a inflação ao ponto de deixá-la abaixo da meta de 2%. "Isso deixaria a política restritiva demais", observa a ata.