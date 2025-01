AIE prevê que geração de energia em usinas nucleares deve atingir recorde histórico em 2025

O ano de 2025 deve marcar o recorde de produção de energia elétrica em reatores nucleares ao redor do mundo, afirma a Agência Internacional de Energia (AIE, em inglês), em relatório. Esse cenário, dizem, está sendo impulsionado por preocupações ao redor do mundo com a segurança energética, fortalecimento do apoio político, avanços tecnológicos e as necessidades crescentes de fontes de energia baixa com emissão.

A organização destaca que o investimento em energia nuclear no mundo atingiu US$ 65,0 bilhões em 2023, o que é quase o dobro do nível de uma década atrás.