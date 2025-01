Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025, de 3% para 3,1%

A organização também elevou as estimativas para o avanço do PIB dos EUA neste ano (de 2,2% a 2,4%), mas vê desaceleração do crescimento econômico americano em 2026, a 2,3%.

A Opep manteve projeção para o PIB da China em 2025, em alta de 4,7%, com desaceleração a 4,6% no próximo ano. Para a zona do euro, o cartel reduziu previsão para o avanço do PIB de 1,2% a 1,0% em 2025, mas vê recuperação a 1,1% em 2026.