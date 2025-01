Membro do Fed prevê diminuição gradual da inflação em direção à meta de 2% nos próximos anos

Segundo ele, a taxa de desemprego dos EUA deve permanecer em torno de 4% a 4,25% em 2025 e, sobre a política monetária, ele diz estar "bem posicionada" para manter os riscos para os objetivos do Fed em equilíbrio. "A trajetória da política monetária dependerá de dados", afirmou.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, prevê uma diminuição gradual da inflação dos Estados Unidos em direção à meta de 2% nos próximos anos. Ao discursar em summit econômico do CBIA, nesta quarta-feira, o dirigente disse esperar que o processo de desinflação progrida, mas acredita que levará tempo e pode ser instável.

No evento, Williams defendeu que a economia do país está em um lugar "muito bom" e que voltou ao equilíbrio. Segundo ele, o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) americano deve desacelerar para cerca de 2% este ano.