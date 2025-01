Haddad afirma que vetos não mexem com mérito da tributária, mas em questões técnicas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já começou a apresentar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, as sugestões de veto ao projeto principal de regulamentação da reforma tributária, mas destacou que as indicações são de vetos que não alteram decisões de mérito do Congresso, apenas questões técnicas que podem afetar a implementação do novo sistema.

Segundo ele, mais uma reunião está programa para a parte da tarde a fim de dar continuidade ao debate sobre a sanção do texto, uma vez que o prazo para publicação é nesta quinta-feira, 16. Ele se reuniu durante a manhã com Lula para discutir o tema.