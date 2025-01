Canadá aprova aquisição da Viterra pela Bunge em negócio de US$ 8,2 bi

O Canadá anunciou na terça-feira, 14, que aprovou o negócio de US$ 8,2 bilhões da Bunge para adquirir a Viterra, apoiada pela Glencore, após as empresas concordarem com concessões para resolver preocupações antitruste. Entre as condições acordadas, a Bunge concordou em vender seis elevadores de grãos no oeste canadense, além de controles rigorosos sobre sua participação minoritária na G3 Global Holdings.

Em abril do ano passado, o órgão antitruste do Canadá alertou que a aquisição poderia causar danos substanciais à concorrência no setor de grãos e oleaginosas. No entanto, a ministra dos Transportes, Anita Anand, que tinha a palavra final sobre a transação, afirmou que a Bunge concordou com um conjunto de termos e condições que protegem a concorrência e garantem benefícios econômicos para o país.