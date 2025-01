Atividade cresceu levemente ou moderadamente em 12 distritos dos EUA, diz Livro Bege

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou que a atividade econômica aumentou ligeiramente ou moderadamente nos doze distritos do Banco Central americano no final de novembro e dezembro. Os gastos do consumidor aumentaram, moderadamente, com a maioria dos distritos relatando fortes vendas de fim de ano que superaram as expectativas.

Publicado nesta quarta-feira, 15, o documento descreveu que a atividade de construção diminuiu globalmente, com vários distritos indicando que os elevados custos de materiais e financiamento pesavam sobre o crescimento.