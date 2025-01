Petróleo fecha em queda em correção dos ganhos e com cessar-fogo preliminar em Gaza

Os contratos futuros do petróleo cederam nesta terça-feira, 14, após fortes ganhos nas duas sessões anteriores. A iminência da finalização de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas contribui para pressionar os preços. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 1,20% (US$ 0,93), a US$ 76,37 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,34% (US$ 1,09), a US$ 79,92 o barril.

No fim da tarde, um projeto de acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, com a libertação de reféns, foi acertado em princípio e, se tudo correr bem, será finalizado ainda essa semana, disseram autoridades árabes, norte-americanas e israelenses à CBS News.

Ainda relacionado às novas sanções dos EUA impostas à Rússia, compradores de petróleo na Ásia estão buscando apoio de seus parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), temendo uma lacuna no fornecimento, segundo fontes da Bloomberg. De acordo com a Capital Economics, as recentes sanções podem manter os preços mais altos no curto prazo. No entanto, a empresa de pesquisa econômica ainda espera que a maior oferta da Opep+ e o fraco crescimento da demanda levem os preços do WTI a uma queda para US$ 70 o barril até o final deste ano. "Duvidamos que o otimismo das empresas de petróleo e gás dos EUA, após a vitória eleitoral de Donald Trump, se traduza em um crescimento mais forte da produção, uma vez que os recentes ganhos de produtividade vacilam e os preços do petróleo caem ainda este ano", acrescenta.