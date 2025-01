Novos empréstimos na China têm forte alta em dezembro, a 990 bilhões de yuans

Os bancos da China aceleraram a concessão de empréstimos em nível acima do esperado pelos mercados no final de 2024, à medida que Pequim flexibilizou a política monetária para enfrentar os crescentes desafios econômicos. Em dezembro, os bancos chineses liberaram 990 bilhões de yuans (US$ 135 bilhões) em novos empréstimos, um salto em relação aos 580 bilhões de yuans repassados em novembro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados publicados nesta terça-feira, 14, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país.

O valor também superou os 850 bilhões de yuans previstos por economistas para dezembro, em uma pesquisa do WSJ.