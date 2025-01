Meta cortará 5% da equipe, enquanto Zuckerberg diz que vai elevar exigências de desempenho

A Meta planeja cortar 5% de seus trabalhadores com base no desempenho nos Estados Unidos em 10 de fevereiro, uma medida que o CEO, Mark Zuckerberg, disse ser necessária à medida que a empresa desenvolve "as tecnologias mais importantes do mundo".

"Decidi elevar o nível de gerenciamento de desempenho e eliminar mais rapidamente os funcionários de baixo desempenho", disse Zuckerberg em um memorando enviado por um canal interno na manhã de terça-feira. "Normalmente gerenciamos pessoas que não atendem às expectativas ao longo de um ano, mas agora faremos cortes mais extensos com base no desempenho durante este ciclo."