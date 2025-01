Bolsas da Europa sobem, com alívio em rendimentos e início da temporada de balanços

São Paulo, 14/01/2025 - As bolsas da Europa sobem na manhã desta terça-feira, refletindo melhora no sentimento de risco e alívio nos rendimentos soberanos locais e dos EUA, em compasso de espera por nova rodada de dados macroeconômicos ao longo da semana. Ainda, os mercados europeus monitoram o início da temporada de balanços.

Depois de duas sessões de baixas e de escalada nos juros de títulos soberanos, as praças europeias encontraram alívio e ensaiam recuperação nesta terça-feira. Para o Deutsche Bank, a melhora no sentimento de risco ocorre ainda frente a expectativas por implementação gradual das tarifas pelo governo de Donald Trump, após reportagem da Bloomberg divulgada ontem à noite.

A agenda esvaziada na Europa coloca o foco dos investidores sobre a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA e em falas de dois dirigentes do Federal Reserve (Fed), Jeffrey Schmid (Kansas City) e John Williams (Nova York). Amanhã, a produção industrial na zona do euro deverá ser destaque.

Às 7h20 (de Brasília), a Bolsa de Paris liderava ganhos entre os pares europeus, com o índice CAC 40 em alta de 1,01%. Investidores franceses aguardam discurso do primeiro-ministro da França, François Bayrou, ainda nesta manhã. Segundo a Reuters, espera-se que Bayrou revele os planos para o orçamento fiscal de 2025, com contornos de um acordo para diluir reformas de aposentadoria em troca do apoio da esquerda.