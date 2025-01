Anfavea atualiza para 7,8% previsão ao crescimento da produção em 2025

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, atualizou nesta terça-feira, 14, as previsões ao desempenho do setor neste ano, agora com base nos resultados fechados de 2024. O prognóstico ao crescimento da produção passou para 7,8%. O porcentual está acima da projeção divulgada no início do mês passado, de crescimento de 6,8%, porque o resultado final de dezembro ficou abaixo do esperado. Se a projeção se confirmar, as montadoras terminarão 2025 com 2,75 milhões de veículos produzidos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Em relação ao crescimento das vendas de veículos no Brasil neste ano, a previsão da Anfavea passou de um 5,6% para 6,3%. O prognóstico aponta para 2,8 milhões de veículos, número que, se confirmado, será o maior em onze anos, marcando assim o retorno do mercado aos níveis de antes da pandemia.

No ano passado, apesar do crescimento frente a 2023, o consumo de veículos no Brasil ficou 5,5% abaixo do volume de 2019. Já a projeção ao crescimento das exportações passou de 6,2% para 7,4%, chegando a 428 mil veículos embarcados. A cautela nas previsões se deve ao aumento dos juros, com previsões no mercado de a Selic chegar a 15% nos próximos meses, o que pode frear a expansão do crédito. A Anfavea considera ainda em seu cenário a tendência de menor ritmo de crescimento da economia, projetando alta de 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.