Amazon anuncia investimento US$ 5 bilhões no México

A Amazon anunciou um investimento de US$ 5 bilhões no México. Segundo a brasileira Paula Bellizia, vice-presidente da Amazon para América Latina, a decisão foi motivada pelo destaque do país no cenário global e pela qualidade da formação profissional.

"Chegamos ao México para ficar. Este investimento de US$ 5 bilhões vai muito além da construção de centros de dados de última geração. Trata-se de uma aposta decisiva no crescimento socioeconômico e no futuro digital deste grande país e de todos os mexicanos", disse Bellizia ao lado da presidente do México, Claudia Sheinbaum, durante coletiva de imprensa.