Alta do dólar faz preço do diesel comum subir 0,65% na 1ª quinzena de janeiro, mostra IPTL

Segundo a Edenred Ticket Log, responsável pelo IPTL, a alta do dólar é a principal motivação para o aumento do preço. O diesel comum fechou a quinzena com preço médio de R$ 6,23 o litro e o diesel S-10 atingiu R$ 6,29 o litro.

Os preços do diesel comum e do diesel S-10 subiram respectivamente 0,65% e 0,32% na primeira quinzena de janeiro quando comparados à igual período de dezembro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento. O combustível está há 384 dias sem reajuste pela Petrobras.

"Nesta primeira quinzena de 2025, os preços dos combustíveis seguem a tendência de alta observada no final do ano passado. Assim como ocorreu com a gasolina e o etanol, os preços médios do diesel comum e do diesel S-10 também registraram aumentos, impulsionados por um conjunto de fatores econômicos, principalmente a valorização do dólar, que encarece a importação de insumos e combustíveis", avaliou o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

De acordo com Pina, a maior parte do País acompanhou essa trajetória de alta, com exceção da região Norte, onde foi registrada uma queda de 0,15% no valor médio do diesel S-10 na comparação com o período equivalente de dezembro.

Na análise regional, o Nordeste se destacou com os maiores aumentos na comparação entre o preço médio das primeira quinzena de janeiro e da primeira quinzena de dezembro: de 1,58% para o litro do diesel comum, que alcançou a média de R$ 6,42, e de 1,11% para o litro do S-10, que chegou a R$ 6,39 nos postos nordestinos.

Na região Norte foram encontradas as maiores médias regionais. O tipo comum chegou a R$ 6,82 por litro (após alta de 0,59%) e o S-10 a R$ 6,65 (após queda de 0,15%). Enquanto isso, o Sul apresentou os menores preços, de R$ 6,05 para o comum, e R$ 6,11 o S-10, mesmo após altas de 0,83% e 0,33% na região para os respectivos combustíveis.