Vendas globais de iPhone caem 2% em 2024, em contraste com mercado geral, diz Counterpoint

Mesmo com o crescimento de 4% do mercado de smartphones no ano passado, as vendas do iPhone da Apple caíram no ano passado, segundo a Counterpoint Research. As vendas globais do principal aparelho da gigante norte-americana recuaram 2% em 2024 em relação ao ano anterior. Cerca de 51% da receita da companhia vem do iPhone.

"As vendas do iPhone caíram, mas os consumidores estão migrando para o modelo ultra-premium da Apple, o que ajudou a compensar parte da queda. Em mercados como a China, estamos vendo um aumento nas vendas da série Pro", ressalta a Counterpoint.