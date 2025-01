Nubank assina com a Oxxo acordo para expandir rede de depósitos e saques no México

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 13, a assinatura de um acordo no México com a Oxxo para expandir sua rede de depósitos e saques a partir de 2025. Com isso, os mais de 9 milhões de clientes do banco digital no mercado mexicano poderão fazer transações bancárias nas 22 mil lojas da Oxxo no país.

O México é um dos países em que o Nubank opera no exterior, além da Colômbia.