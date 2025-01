Não houve nenhuma mudança na forma de o BC conduzir a política cambial, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 13, que a autarquia não mudou a sua forma de conduzir a política cambial. O objetivo de todas as intervenções - inclusive as do último dezembro - é evitar disfuncionalidades na taxa de câmbio, afirmou. "A mensagem principal é: não houve nenhuma mudança da forma de conduzir política cambial", disse Guillen, em uma live da Bradesco Asset. "A política cambial da maneira como a gente faz, segue fazendo, fez, é para prevenir as disfuncionalidades na taxa de câmbio."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em dezembro, o BC despejou US$ 21,575 bilhões no mercado de câmbio por meio de leilões à vista de dólares, na maior intervenção feita em um único mês da história do regime de câmbio flutuante, que começou em 1999.