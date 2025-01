Leilão da receita tem diamantes, óculos virtual, smartphones e peças de carro de luxo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O leilão será realizado de forma eletrônica. Ele é destinado a pessoas físicas e empresas. O período de recebimento das propostas vai das 9h do dia 23 até as 20h do dia 27 de janeiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 30 - horário oficial de Brasília.