Johnson & Johnson confirma aquisição da Intra-Cellular Therapies por US$ 14,6 bi

A Johnson & Johnson confirmou a aquisição da Intra-Cellular Therapies com o intuito de fortalecer seu segmento de neurociência. A Intra-Cellular é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento e comercialização de terapias para distúrbios do sistema nervoso central.

O negócio foi fechado a US$ 132,00 por ação em dinheiro, o que representou um valor patrimonial total de aproximadamente US$ 14,6 bilhões. As ações da Intra-Cellular saltavam após o anúncio do negócio.