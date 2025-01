Chance de Fed manter juros em 2025 cresce e se aproxima do cenário de corte de 25 pb, diz CME

A chance de os juros dos Federal Reserve (Fed) terminarem o ano no nível atual cresce para mais próximo do ainda predominante cenário de corte de apenas 25 pontos-base (pb) no período, mostra a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Por volta das 13h40 desta segunda-feira, 13, a ferramenta indicava 34,2% de probabilidade de a taxa básica estar na faixa entre 4,25% e 4,50% em dezembro, comparado com 30,5% na última sexta-feira. Já a hipótese de uma redução de 0,25 ponto porcentual no acumulado de 2025 aparecia com 40,4%, praticamente sem alteração ante o quadro do final da semana passada.