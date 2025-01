Preços na construção fecham 2024 com alta de 5,18% por m²

De acordo com o IBGE, o Índice da Construção Civil (Sinapi) no Ceará teve alta de 0,04% em dezembro

O resultado do Sinapi de 2024 representa uma aceleração dos custos em relação ao valor do fechamento de 2023, quando a cotação chegava a R$ 1.581,77 .

O crescimento do custo no acumulado do ano também representa aumento em relação ao comportamento do mercado em 2023, quando a variação no ano foi se limitou a 2,47%.

O Sinapi é um índice que está ativo desde 1969 e tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.