Grupo Transportes sobe 0,67% em dezembro ante alta de 0,89% em novembro no IPCA

O resultado foi influenciado pelo aumento nos preços do transporte por aplicativo (20,70%) e das passagens aéreas (4,54%).

Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma alta de 0,89% em novembro para uma elevação de 0,67% em dezembro. O grupo deu uma contribuição de 0,14 ponto porcentual para a taxa de 0,52% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos no trem (3,77%) e no metrô (3,90%), após a incorporação de gratuidades concedidas nos dias do ENEM em São Paulo.

O ônibus urbano recuou 0,65%, influenciado pela gratuidade nas tarifas em São Paulo no dia 25 de dezembro.