É apropriado ter mais cautela para novas reduções da taxa de juros, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, defendeu que é apropriado ter mais cautela para realizar novas reduções na taxa de juros pelo BC dos Estados Unidos, considerando a mudança na perspectiva econômica. "Os dados econômicos vieram mais fortes e os números da inflação foram impressos acima do desejado. Então, mudei minha avaliação", disse ao defender reduções mais graduais.

Ele também pontuou que ainda é cedo para dizer como o Fed pode precisar ajustar sua posição com a taxa de juros, caso o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, continue com ameaças de impor novas tarifas que elevem o preço de bens e serviços de consumo.

"A 'resposta clássica' exigiria não mudar a perspectiva da política do Fed se os preços subirem de forma pontual, mas não está claro como as tarifas serão implementadas", afirmou Musalem, que terá direito a voto nas decisões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) em 2025. Fonte: Dow Jones Newswires