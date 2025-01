Bayer amplia foco em combustíveis renováveis com novas culturas e parcerias

A Bayer anunciou na semana passada duas iniciativas que envolvem culturas oleaginosas alternativas para a fabricação de combustíveis renováveis. Uma dessas iniciativas é a aquisição do germoplasma e de ativos de propriedade intelectual de camelina da Smart Earth Camelina, do Canadá. A camelina é uma oleaginosa com pegada de carbono baixa e que pode ser cultivada tanto na primavera quanto no inverno, disse a Bayer em comunicado.

Segundo a companhia, a oleaginosa é uma opção promissora para a produção de diesel renovável e combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).