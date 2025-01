ONU eleva previsão para PIB global mas reduz para o Brasil em 2025

Porém, o relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas 2025 divulgado hoje afirma que as perspectivas de curto prazo são "mistas" entre as principais economias da América Latina neste ano (leia detalhes mais abaixo).

No documento, a ONU elevou a previsão para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, de 2,7% para a 2,8%, e projetou crescimento de 2,9% em 2026. A organização também elevou a previsão para a alta do PIB dos EUA em 2025, de 1,7% a 1,9%, e da China, de 4,5% a 4,8%. Para 2026, a ONU vê o crescimento dos dois países em 2,1% e 4,5%, respectivamente.

A atividade nas duas maiores economias do planeta deverá amortecer os efeitos da recuperação modesta da zona do euro e do Japão, estima o relatório. A ONU cortou as projeções para a expansão do PIB da zona do euro em 2025, de 1,6% a 1,3%, e do Japão, de 1,1% a 1,0%, com aceleração para altas de 1,5% e 1,2% em 2026, respectivamente.

No entanto, a organização alertou que os riscos para o crescimento global permanecem de baixa, em um ambiente ainda mais incerto do ponto de vista geopolítico no curto prazo e possibilidade de fragmentação comercial por imposição de tarifas mais elevadas. Segundo a ONU, o índice de incerteza político-econômica global (GEPU, em inglês) e o índice de risco geopolítico operam acima das médias históricas desde 2022, com o índice GEPU registrando nova aceleração em 2024.