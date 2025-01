Bolsas da Europa operam mistas com dados e juros no radar, em dia de liquidez restrita

São Paulo, 09/01/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores acompanham dados locais e a alta nos juros de títulos de governos da região, em dia de liquidez restrita, uma vez que o funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter manterá os mercados acionários de Nova York fechados hoje.

Mais cedo, a Alemanha surpreendeu com uma alta de 1,5% na produção industrial de novembro, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet.

Logo mais, a Eurostat divulga vendas no varejo da zona do euro, igualmente referentes a novembro.

Também no radar, está um salto nos rendimentos de títulos de governos europeus, em especial dos Gilts britânicos, que hoje levou a libra a atingir seu menor nível em um ano em relação ao dólar. Esse movimento dos títulos europeus veio à medida que fortes indicadores recentes dos EUA e a expectativa de tarifas com a Casa Branca sob comando de Donald Trump levaram operadores a precificar menos cortes dos juros básicos americanos e da zona do euro.