BNDES aprova R$ 246 milhões em garantias à CS Infra no Porto de Aratu

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 9, ter aprovado R$ 246 milhões em garantias de fianças bancárias para duas sociedades de propósito específico da CS Infra, empresa do Grupo Simpar que arrendou a concessão para operação dos terminais ATU12 e ATU18 no Porto de Aratu, em Candeias, na Bahia. Os recursos, providos no âmbito do programa BNDES Garantias, são liberados apenas em caso de execução da garantia. "A CS Infra investirá na operação do ATU 12 e do ATU 18 mais de R$ 800 milhões até 2025, concluindo sua expansão e modernização dos dois terminais o que permitirá ampliar sua capacidade das atuais 300 toneladas/hora para 2.000 toneladas/hora, volumes comparáveis com os melhores processos de excelência operacional e alta produtividade verificados mundialmente", informou o BNDES, em nota distribuída à imprensa.

O apoio do banco de fomento inclui uma fiança de R$ 140 milhões para a cobertura de 42% de um financiamento do Banco do Nordeste (BNB) à CS Infra para que cumpra os investimentos exigidos pelo contrato de arrendamento do terminal ATU12.

O BNDES entra ainda com outra fiança de R$ 106 milhões para cobertura de 52% de uma segunda operação da empresa também com o Banco do Nordeste, desta vez para financiar os investimentos contratuais do terminal ATU18. "A previsão é que os investimentos gerem cerca de 200 empregos diretos. O terminal ATU 12, que hoje emprega 30 trabalhadores, deverá ampliar esse número para 150 funcionários após a conclusão do projeto. O ATU18, por sua vez, espera expandir seu quadro funcional de 30 para 100 empregados", prevê a nota do banco de fomento. No programa BNDES Garantias, o banco de fomento apoia investimentos se responsabilizando pelo pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos clientes junto a credores. A liberação dos recursos ocorre em caso de execução da garantia.