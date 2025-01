Taxas curtas caem e longas sobem, com volatilidade imposta por Treasuries

A quarta-feira, 8, foi de volatilidade no mercado de juros, com as taxas alternando sinais de alta e de baixa ao longo da sessão. O comportamento dos Treasuries foi considerado como o eixo central, com outros vetores também influenciando a curva local no decorrer do dia.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou a 14,97%, de 15,03% no ajuste de ontem, e a do DI para janeiro de 2027, em 15,36% (de 15,43%). O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 15,23%, de 15,19% ontem no ajuste. A liquidez, a exemplo dos últimos dias, continuou escassa.