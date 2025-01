Notas de comunidade: entenda como será o sistema que a Meta vai implementar

Na terça-feira, 7, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou uma série de mudanças na regulação dos conteúdos de suas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Threads. Elas decretam o fim da moderação de conteúdo, com o encerramento do programa de checagem de fatos e a relaxamento nos filtros de inteligência artificial. No lugar, a empresa adotará o método de Notas de comunidade, no qual os próprios usuários serão responsáveis por denunciar conteúdos considerados nocivos.

A decisão de Zuckerberg agradou os apoiadores de Donald Trump, que inclusive afirmou que suas ameaças a Zuckerberg "provavelmente" influenciaram as mudanças do CEO. Em 2024, Trump ameaçou "mandar Zuckerberg para prisão perpétua" caso ele usasse as redes sociais para prejudicar sua reeleição.