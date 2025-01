Indústria de transformação recua 1,0% em novembro ante outubro, aponta IBGE

A indústria de transformação registrou queda de 1,0% em novembro ante outubro. Já as indústrias extrativas cresceram 0,1%. Na média global, a produção industrial encolheu 0,6% em novembro ante outubro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na comparação com novembro de 2023, a produção da indústria de transformação cresceu 2,9% em novembro de 2024, enquanto as extrativas encolheram 4,4%. Na média global, a indústria avançou 1,7% no período.