Ibovespa cai 1,27%, aos 119,6 mil pontos, com cautela sobre governo Trump

A cautela externa reforçada nesta quarta, 8, pela possibilidade de um tarifaço geral na largada do governo Trump, de volta no dia 20, manteve os ativos brasileiros na defensiva, levando o Ibovespa a retroceder aos 119 mil pontos e a colher a terceira perda em cinco sessões neste começo de ano. Hoje, o índice da B3 oscilou dos 119.351,34 aos 121.160,25 pontos, e encerrou em queda de 1,27%, aos 119.624,51, com giro a R$ 19,4 bilhões nesta quarta-feira. Na semana, o Ibovespa ainda sustenta ganho de 1,16%, mas volta ao negativo no mês, em baixa de 0,55%. O dia foi de perdas bem distribuídas pelas ações de maior peso e liquidez, como Vale (ON -0,96%), Petrobras (ON -0,95%, PN -0,81%) e as de grandes bancos, como Itaú (PN -1,62%) e Bradesco (ON -1,89%, PN -1,55%). Na ponta perdedora do Ibovespa, Carrefour (-12,20%), CSN (-7,18%) e Magazine Luiza (-6,52%). No lado oposto, Pão de Açúcar (+1,06%), São Martinho (+0,93%) e Marfrig (+0,89%). Apenas nove das 87 ações que compõem a carteira teórica do Ibovespa subiram na sessão.

Em ruidosa maré que antecipa a segunda posse na Casa Branca, o presidente eleito Donald Trump tem movimentado o noticiário em base diária com promessas de anexação do Canadá e da Groenlândia, retomada do Canal do Panamá - administrado pelos americanos até 1999 - e, agora, não apenas a intenção de asfixiar os vizinhos do norte (Canadá) e do sul (México) com um torniquete tarifário para forçá-los a conter a entrada de imigrantes e de fluxos ilegais, como também a adoção de uma "emergência econômica nacional" para a implementação de sobretaxas "universais", segundo apurou a rede americana CNN.

Hoje, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu em tom sarcástico que a América do Norte, incluindo os Estados Unidos, poderia ser chamada de "América Mexicana", em resposta à recente fala de Trump, que demonstrou desejo de renomear o Golfo do México como "Golfo da América". Ela disse também que Trump é "mal informado" por dizer que o México é governado por grupos criminosos. Por mais fantasioso que possa parecer a princípio e em sua integralidade, o projeto de fortaleza América tende a dar impulso ao dólar ante moedas de referência como o euro, o iene e a libra, e também ante as de emergentes, como o real. No Brasil, a moeda americana foi cotada a R$ 6,1563 na máxima da sessão e fechou a R$ 6,1090, quase convergindo para a estabilidade no fechamento (+0,08%). O endurecimento do discurso de Trump a poucos dias da posse vem em momento de enfraquecimento político de lideranças tradicionais da Europa, como a França e a Alemanha - no segundo caso, com eleições próximas que devem trazer de volta os democratas-cristãos, à frente de mais uma coalizão, possivelmente com os próprios social-democratas, hoje à testa do governo com o chanceler Olaf Scholz.

No plano imediato, a expectativa para novos dados de inflação na China, a serem conhecidos nesta noite, também contribuiu para a cautela na Bolsa brasileira neste meio de semana, pela exposição das ações de commodities às flutuações de humor em relação à segunda maior economia do mundo. Em outro desdobramento desta quarta-feira, assessores de Donald Trump estão considerando como reformularão a liderança do Federal Reserve (Fed), incluindo tornar a diretora Michelle Bowman a próxima vice-presidente de Supervisão do banco central, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, reporta a Bloomberg. Segundo a agência de notícias americana, assessores de Trump também começaram a elaborar uma lista de possíveis substitutos para o presidente do BC americano, Jerome Powell, cujo mandato termina apenas em maio de 2026. E estão observando de perto os comentários sobre taxas de juros feitos pelos atuais integrantes do Fed.